Donar verliest van Antwerpen ondanks sterke comeback

Foto: donar.nl

Donar heeft zijn tweede wedstrijd in de Elite Gold verloren. In Antwerpen werd het tegen Antwerpen Giants 86-76.

In het eerste kwart waren de verschillen nog klein. Donar had de pech dat John Meeks binnen 5 minuten speeltijd al 3 persoonlijke fouten maakte. Al vrij snel na het eerste kwart (16-13) had ook Theo John zijn derde persoonlijke fout te pakken. In die fase liep de thuisploeg uit, al bleef het verschil te overzien, mede door de 9 punten van de uitblinkende David Gabrovsek. Bij rust was het 41-32.

Na rust kwamen de Groningers er aanvankelijk nauwelijks aan te pas, waardoor Giants uitliep tot 67-46. Aan het eind van het kwart was het verschil iets teruggebracht tot 16 punten: 68-52.

In het laatste kwart kwam Donar sterk terug, ook doordat de thuisploeg zeer zwak begon te spelen. Halverwege het kwart werd het zelfs 72-70. Daarna werd het verschil toch weer groter en werd het niet spannend meer.

Topscorers bij Donar waren David Gabrovsek met 21 punten en Nick Tomsick met 17 punten. Bij Antwerpen Giants was Nikola Jovanovic topscorer met 21 punten.

Donar staat op de negende plaats in de Elite Gold met 18 punten uit 2 wedstrijden. Komende zaterdag speelt de ploeg van coach Andrej Stimac in eigen huis tegen Spirou Basket uit Charleroi.