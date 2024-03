Donar beleeft goede start in competitie tegen Belgen met winst op Luik

De nieuwe aanwinst van Donar, Nick Tomsick (rechts) (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar begon woensdagavond goed aan de eerste wedstrijd in de Elite Gold-competitie. Met 81-75 op het scorebord was de ploeg van coach Andrej Stimac te sterk voor SW Liège Basket uit Luik.

Met 21-17 en 36-31 op het scorebord ging Donar de kleedkamer in. In het derde kwart breidde de ploeg uit Groningen haar voorsprong uit naar acht punten.

Hoewel de voorsprong van Donar in het laatste kwart iets terugliep, zorgde het sterke optreden van guards Sander Hollanders en de kersverse aanwinst Nick Tomsick (Hollanders was goed voor 22 punten, Tomsick voor 25) over de hele wedstrijd ervoor dat Donar de wedstrijd niet meer uit handen gaf.

De Elite Gold-competitie, waarin de beste vijf Nederlandse ploegen uit de BNXT-league het opnemen tegen de beste vijf uit België, gaat over twee weken verder. Op dinsdag 19 maart neemt Donar het in Antwerpen op tegen de Telenet Giants.

Dinsdag 19 maart speelt Donar de volgende wedstrijd, uit tegen Telenet Giants Antwerpen. De zaterdag daarop ontvangen de Groningers Spirou Basket uit Charleroi in Martiniplaza.