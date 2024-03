ChristenUnie geeft FC Lewenborg ruilkast voor sportkleding: “Hiermee wordt het makkelijker om te kunnen sporten”

Peter Rebergen (r) van de ChristenUnie overhandigt de ruilkast aan de voorzitter van FC Lewenborg. Foto: ingezonden

Voetbalclub FC Lewenborg beschikt sinds maandag over een ruilkast voor sportkleding. De kast is geschonken door de fractie van de ChristenUnie. Maar wat is het doel? En hoe is het ontstaan? Een gesprek met Peter Rebergen van de ChristenUnie.

Hoi Peter! Hoe is dit idee ontstaan?

“We hebben dit opgezet in het kader van de circulaire economie. Men noemt het ook wel een kringloopeconomie. Het is een economisch en industrieel systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem. Daar zijn we als fractie trouwens al langer mee bezig, bij bijvoorbeeld de repaircafés. Maar gaandeweg ontstond het idee om het op een andere manier in te richten, waarbij een ruilkast ter sprake kwam. Om zo’n kast bij een sportcomplex te plaatsen.”

Wat is vervolgens het idee?

“Kinderen die bij de sportclub actief zijn kunnen hun kleding, die te klein is geworden, in deze kast leggen, zodat het weer door andere kinderen gebruikt kan worden. Maar ook mensen die een kleine portemonnee hebben kunnen er bijvoorbeeld gebruik van maken. Voor hen wordt het sporten toegankelijker. De aanschaf van kleding is niet goedkoop, en die zorgen nemen we hiermee weg. Van tevoren hebben we geïnformeerd hoe er tegen ons idee werd aangekeken. De wethouder, die hier verantwoordelijk voor is, was direct enthousiast. En ook ambtelijk werd er goed op gereageerd. En ook de voetbalvereniging zag het helemaal zitten.”

Waarom hebben jullie specifiek gekozen voor Lewenborg?

“We hebben ook bij volleybalvereniging Lycurgus geïnformeerd, of zij het zagen zitten. Maar zij hebben op dit gebied al een hele mooie actie. Kleding die te klein wordt, wordt daar voor een klein prijsje weer van de hand gedaan. Vervolgens zijn we al snel in Lewenborg terecht gekomen. Het is een wijk met een groot sportcomplex, maar ook met een hele gevarieerde samenstelling aan inwoners. Er komt best wel wat armoede voor. De voorzitter van de voetbalclub stond er daarom ook direct voor open.”

Nu kan ik me voorstellen dat een sportvereniging uit Haren of Ten Boer ook denkt, dat lijkt ons ook wel wat. Kunnen zij reageren?

“Jazeker. Als zij zoiets zien zitten dan mogen ze contact opnemen met onze fractie. Dit kan door een e-mail te sturen. Dan gaan wij bekijken wat we kunnen doen.”

Is hier nu een meldpunt ruilkasten in de maak?

“Haha. Nou. Ik heb hier nog een kast staan. Die moet nog in elkaar gezet worden. Maar als een goede kandidaat zich aanmeldt, dan zij wij zeker bereid om daar in mee te werken. En volgend jaar willen we weer zoiets gaan doen. Ik denk namelijk dat dit een heel mooi middel is waarmee kleding langer in gebruik is. Terwijl je tegenwoordig ziet dat kleding snel wordt weggegooid, terwijl dat eigenlijk zonde is.”