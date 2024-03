Bevrijdingsfestival maakt line-up bekend: Froukje, TikTokTammo & Band en Nick Mulvey

Foto: NPO 3FM - YouTube – View/save archived versions on archive.org and archive.today, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=99825768

De organisatie van Bevrijdingsfestival Groningen heeft dinsdagavond de line-up bekendgemaakt van het aanstaande festival. In het Stadspark zullen op 5 mei onder andere Froukje, TikTokTammo & Band en Nick Mulvey optreden.

De line-up werd bekendgemaakt in de suikerfabriek op het voormalige Suikerunieterrein. In totaal werden de namen van zeventien acts gepresenteerd. Daaronder dus Froukje. Vorig jaar zou zij ook op het festival in Groningen optreden, maar toen gooide slecht weer roet in het eten. Dit jaar krijgt de zangeres, die bekend is van liedjes als ‘Ik Wil Dansen’ en ‘Een Teken’, een nieuwe kans. Andere namen die gaan optreden zijn die van TikTokTammo, Sophie Straat en de Britse singer-songwriter Nick Mulvey. Zijn ‘Fever To Be The Form’ is online meer dan 177 miljoen keer gestreamd.

Ook John Coffey, Moonloops en Nusantara Beats gaan optreden. Daarnaast zijn verschillende artiesten uit Groningen te horen; onder andere Roodkopje X Braai, BenWal, Lisa Ploeger en Marit Nygard. De organisatie laat weten dat er bij het Bevrijdingsfestival niet alleen stil zal worden gestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederland, maar dat er ook aandacht wordt besteed aan de huidige situatie in de wereld, zoals de oorlogen in de Oekraïne en in Gaza.

Volgende week worden de namen van de Landelijke Ambassadeurs van de Vrijheid bekendgemaakt.