Foto: Patrick Wind, 112groningen

De bestuurder van een fatbike is donderdag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Dat meldt 112groningen.

Het ongeval vond plaats aan de Hereweg, ter hoogte van de J.A Feithstraat. Het slachtoffer werd ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en hoefde niet naar het ziekenhuis.

De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Tijdens de afhandeling van de aanrijding was de J.A Feithstraat was tijdelijk afgesloten.