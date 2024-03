Aardbeving gemeten bij Woldendorp

Foto: Sebastiaan Scheffer

Bij Woldendorp in de gemeente Eemsdelta heeft dinsdagmiddag een aardbeving plaatsgevonden. Dat laat het KNMI weten.

Volgens het KNMI had de beving een kracht van 0.5 op de schaal van Richter. De aardbeving vond plaats om 14.20 uur. Het ging om een geïnduceerde beving. Dit betekent dat de beving een gevolg is van de gaswinning in het gebied. De afgelopen periode was het juist rustiger in de Groninger bodem. De laatste beving werd gemeten op 12 februari.

Op 12 februari vonden er twee bevingen plaats bij Appingedam. De eerste had een kracht van 1.1 op de schaal van Richter, de tweede had een kracht van 0.3. Een dag eerder werd een aardbeving van 0.4 gemeten bij Eppenhuizen. De gaskraan ging op 1 oktober vorig jaar dicht. Op dit moment kan, als er aanleiding toe is, nog gas gewonnen worden. Op 1 oktober gaat de kraan definitief dicht. Ondanks dit besluit zal de Groningse bodem de komende jaren nog onrustig blijven, zo is de verwachting.