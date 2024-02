OM wil behandeling voor man (20) die brand stichtte op balkon portiekwoning Gorechtkade

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een twintigjarige man uit Groningen moet een klinische behandeling krijgen, omdat hij onverminderd toerekeningsvatbaar is voor het stichten van een brand op een balkon aan de Gorechtkade in Groningen. Dat eiste het OM dinsdag in de rechtbank in Groningen tegen de Stadjer. Het OM wil daarnaast dat de Stadjer een forse voorwaardelijke celstraf krijgt.

Dat meldt RTV Noord dinsdagmiddag.

Bij de brand op 19 juni vorig jaar raakten de brandstichter zelf en zijn moeder gewond. De man zou de brand hebben gesticht, uit frustratie en irritatie na een ruzie met zijn moeder. Daarmee bracht de Stadjer niet alleen zichzelf, maar ook zijn moeder en bewoners van omliggende appartementen in gevaar, zo stelt OM. De buren wisten het vuur uiteindelijk te doven met een brandblusser.

De Stadjer is geen onbekende bij justitie: de twintigjarige zat onlangs nog een straf uit voor de mishandeling van een medewerkster van een jeugdinrichting. Deze vond begin augustus plaats. Het OM vindt de man ontoerekeningsvatbaar en eist daarom een behandeling, met daarnaast een celstraf van zeshonderd dagen. De Stadjer hoeft dan niet opnieuw de cel in, want het onvoorwaardelijke deel van de gevraagde celstraf bracht hij al door in voorarrest.

De rechter doet over twee weken uitspraak, maar zegde al toe dat de Stadjer nu al met zijn behandeling in een kliniek mag beginnen.