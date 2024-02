Brand in hotel De Doelen, gebouw ontruimd

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In een hotelkamer van De Doelen aan de Grote Markt heeft dinsdag aan het einde van de middag brand gewoed. Vanwege de brand moest het gebouw ontruimd worden.

De melding van de brand kwam rond 17.15 uur binnen waarop twee tankautospuiten en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. Bij aankomst bleek er brand te woeden in een sauna in één van de kamers. Een nieuwsfotograaf van 112groningen.nl vertelt dat brandweerlieden het pand zijn binnengegaan om met behulp van een straal hogedruk een binnenaanval uit te kunnen voeren.

Rond 17.45 uur was de situatie onder controle. De schade is beperkt gebleven tot één kamer. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan. Het hotel en het terras waren gedurende het incident afgesloten.