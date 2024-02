Blessure nekt Donar-forward Jordy Kuiper voor de rest van het seizoen

Jordy Kuiper - Foto via Donar

Jordy Kuiper komt dit seizoen niet meer in actie voor Donar. De power-forward kampt met een enkelblessure en moet geopereerd worden. De 28-jarige Stadjer en international kan daar niet meer van herstellen voor het eind van het seizoen.

Volgens Kuiper spelen zijn enkelproblemen al sinds de eerste training van dit seizoen. Maar na maandenlang spelen en trainen met pijn, besloot Kuiper op advies van de medische staf om zich nu toch te laten opereren. “Het gaat simpelweg echt niet meer”, vertelt Kuiper. “Maar ik heb alle vertrouwen in de geweldige chirurgen die mij begeleiden en hoop me heel snel weer de oude blije en optimistische Jordy te voelen.”

Voor eventuele concrete beslissingen over volgend seizoen is het simpelweg nog te vroeg, vertelt Kuiper: “Eerst opereren en revalideren en dan kijken waar ik sta.”

Stadjer Kuiper kwam eind augustus terug naar zijn thuisstad, na een twaalf jaar lang avontuur in het buitenland. Kuiper vertrok op zijn zeventiende naar een Amerikaans universiteitsteam. In 2018 keerde Kuiper terug naar Europa, waar hij bij diverse clubs in verschillende landen actief was.