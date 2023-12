Verdachte aanslag beautysalon twee maanden langer vast

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een 17-jarige jongen uit Tilburg moet twee maanden langer in voorlopige hechtenis zitten vanwege een explosie bij een beautysalon in de Herestraat in september van dit jaar. Dat heeft de rechtbank besloten.

De Tilburger wordt niet alleen verdacht van de aanslag in Groningen, maar ook van een aanslag enkele dagen later in Winschoten.

Er waren ook drie vrouwen uit Tilburg opgepakt voor de explosie in de Herestraat. Die zijn inmiddels op vrije voeten, maar zijn nog wel verdachten in deze zaak.

Bij de aanslag vielen geen gewonden. Er moesten wel enkele huizen ontruimd worden. De politie gaat er vanuit dat het om een ruzie in het criminele circuit gaat, vermoedelijk drugshandel.