Politieke partijen maken zich zorgen over kosten betaald parkeren in autovrije wijken

De fracties van de VVD, Stadspartij 100% voor Groningen en het CDA maken zich zorgen over de kosten van het betaald parkeren in autovrije wijken. De partijen hebben vragen gesteld aan het gemeentebestuur.

“Het Ebbingekwartier is omgetoverd tot een autovrije wijk”, vertelt VVD-raadslid Rik Heiner. “Bewoners die een auto hebben zijn voor het parkeren aangewezen op de parkeergarage aan het Boterdiep. Ons hebben geluiden bereikt dat die kosten stijgen. Wanneer mensen besluiten om bijvoorbeeld in dit gebied, of in toekomstige autovrije wijken, zoals de Suikerzijde, te gaan wonen, dan houden ze rekening met een bepaald kostenplaatje. Maar wat we zien is dat de gemeente de tarieven voor het gebruik van parkeergarages steeds duurder maakt. Terwijl het leven op dit moment al duur genoeg is.”

Heiner wil met zijn collega’s van de wethouder weten hoe het gemeentebestuur er voor gaat zorgen dat in autovrije wijken de parkeerkosten niet de pan uit gaan rijzen.