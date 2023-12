Gebroeders Waterloo nemen kerstshow op in The Market Hotel: ‘Dit is toch fantastisch!’

Het is over twee weken kerst en dat betekent een nieuwe kerstshow van de gebroeders Waterloo. Harry en Milano Waterloo staan bekend om hun Vlaamse frietkraam die vaak op de Vismarkt of Grote Markt staat.

Donderdagmiddag vonden de opnames van de kerstshow plaats in The Market Hotel aan de Grote Markt. Een aantal bekende Nederlandstalige artiesten, waaronder Marco Schuitmaker en Stef Ekkel, trad op tijdens de opnames.

De gebroeders Waterloo houden van kerst en genieten altijd enorm van het filmen van de show. “Kerst is iets wat iedereen voelt”, vertelt Harry Waterloo. “Iedereen in Nederland heeft gewoon iets met kerst. En als je dan zo’n mooi kerstprogramma ziet en je zit met je familie thuis aan een borrelnootje of een hapje en je zet natuurlijk OOG TV op en je ziet dan de kerstshow voorbij komen, dat is toch fantastisch!”

De kerstshow is op eerste en tweede kerstdag te zien op OOG TV.