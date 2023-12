FC Groningen vecht en wint met 2-1 van VVV-Venlo

Foto: Arend Jan Wonink

FC Groningen wint op vrijdagavond met 2-1 van VVV-Venlo. In de Euroborg wisten de Groen-Witten voor de derde keer op rij te winnen waarmee de ploeg naar de negende positie in de Keuken Kampioen Divisie stijgt.

De afgelopen wedstrijden lijkt FC Groningen eindelijk op het goede spoor te zitten. Geen reden dus voor trainer Dick Lukkien om te schuiven in zijn basiselftal. Aanvoerder Leandro Bacuna begon wederom op de bank. Volgens Lukkien is de middenvelder na een blessure nog niet fit genoeg om te starten. Spits en topscoorder Kevin van Veen is niet beschikbaar voor de wedstrijd. Hij is in Schotland vanwege de geboorte van zijn eerste kind.

Eerste helft

In de beginfase is de bal voornamelijk in het bezit van de Groningers. Toch komt VVV-Venlo eenmaal gevaarlijk lang in balbezit rondom het zestienmetergebied van de FC. Een schot op doel komt op een onhandige manier terug in het veld en belandt voor de voeten van Michail Kosidis. De Griekse aanvaller schiet de bal in de achtste minuut in het Groningse doel: 0-1 voor de tegenstander.

FC Groningen probeert de grip op de wedstrijd te herpakken, maar het mag nog niet baten. Beide teams bewegen constant richting elkaars achterlijn. Zowel Radinio Balker als Thom van Bergen proberen de FC op gelijke hoogte te brengen. Beiden schieten van afstand hard op doel, maar weten de bal niet tussen de palen te krijgen.

Hoe het tegen Jong AZ bijna vanzelf leek te gaan, zo moeizaam verloopt het tegen VVV. De FC laat VVV-Venlo veel op de Groningse helft voetballen en de groen-witten weten zelf niet echt tot grote kansen te komen. Het enige schot op doel komt van Romano Postema. Na een individuele dribbel schiet hij de bal op doel. De keeper, oud Groninger Jan de Boer, weet de inzet te stoppen.

Tweede helft

FC Groningen komt na de rust met Laros Duarte het veld op en laat Joey Pelupessy achter in de kleedkamer. De groen-witten starten de tweede helft feller en zetten hoog druk. De FC staat in de beginfase van de tweede helft veel met tien Groningers op de helft van VVV. De grootste kansen komen van Luciano Valente en Johan Hove, maar de gelijkmaker blijft uit.

Postema wordt hard onderuitgehaald aan de rand van het strafschopgebied van VVV. Laros Duarte gaat achter de bal staan voor de vrije trap. De middenvelder schiet de bal uitstekend over de muur van vijf tegenstanders en de bal vliegt in het doel. FC Groningen komt op gelijke hoogte: 1-1.

Nog geen vijf minuten later mag de Euroborg weer juichen. Jorg Schreuders schiet de bal van buiten het strafschopgebied in het doel voor de 2-1. De FC komt op voorsprong voor de neuzen van een hard juichende Noordtribune.

Ook in de slotfase van de wedstrijd blijft de FC druk zetten en zijn de Groningers gretig op zoek naar de 3-1. Zowel Van Bergen als Duarte hebben de kans om de voorsprong uit te breiden, maar krijgen de bal niet in het doel.

FC Groningen wint na hard werken met 2-1 van VVV-Venlo. Met deze drie punten stijgt de FC naar de negende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Daarmee komen de groen-witten binnen in het linkerrijtje. Over exact een week mag de Euroborg zich weer klaar maken voor een wedstrijd. Dan komt de huidige nummer 18 op bezoek: Telstar.