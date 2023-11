Verdachte steekpartij aan Haddingestraat is 17-jarige vrouw; mannelijk slachtoffer (19) ernstig gewond

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De verdachte die zondagavond werd aangehouden voor het steekincident aan de Haddingestraat bij de Vismarkt is een 17-jarige vrouw uit Groningen. Bij het incident raakte een 19-jarige man uit Stad ernstig gewond.

Dat laat de politie maandagmiddag weten.

Het incident vond zondagavond rond 21.00 uur plaats. Het slachtoffer werd direct met ernstig letsel overgebracht naar een ziekenhuis. Later op de avond werd een verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij het incident: een 17-jarige vrouw uit Groningen.

De politie gaat ervan uit dat de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. Er is meteen sporenonderzoek gedaan en agenten spraken met getuigen. Maandag doet de politie buurtonderzoek en zoekt naar camerabeelden uit de omgeving. De recherche is nog steeds op zoek naar getuigen en mensen die informatie hebben die van belang is voor het onderzoek. Zij kunnen de politie bereiken via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.