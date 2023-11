Lutje Lokale Zaterdag: “Lokale ondernemers zetten vandaag de deuren wagenwijd open”

Foto: Lutje Lokaal

In Groningen vindt zaterdag Lutje Lokaal plaats. Dit is een initiatief van lokale ondernemers dat in 2019 ontstaan is en bedoeld is om lokale ondernemers in het zonnetje te zetten en om klanten in de watten te leggen.

“Ruim zeventig ondernemers in de binnenstad, en net daarbuiten, zetten vandaag de deuren wagenwijd open en maken het extra gezellig”, laat de organisatie weten. “Er is livemuziek, vermaak voor groot en klein en in de winkels, cafés en restaurantjes worden bezoekers flink verwend. En we hebben een hele leuke primeur. Vandaag vindt namelijk de aftrap plaats van een stadswandeling waarmee je Groningen kunt (her)ontdekken, met verhalen uit de rijke geschiedenis en ontmoetingen met de leukste ondernemers.” De stadswandeling vertrekt vanaf de Grote Markt 20, en start om 10.30, 13.00 en 15.00 uur.

Cadeaukaart

Ook nieuw is de Lutje Lokale Cadeaukaart. “December staat voor de deur, en daarom zullen veel mensen op zoek zijn naar cadeautjes. Wij bieden de Lutje Lokale Cadeaukaart aan. De kaart is verkrijgbaar in elke waarde. De kaart kan vervolgens, door degene die de kaart krijgt, ingeleverd worden bij alle deelnemers van Lutje Lokaal. Dat betekent dat de ontvanger altijd wel iets kan kiezen wat bij hem of haar past. In onze gratis Stadsgids is een overzicht te vinden van alle ondernemers die bij ons aangesloten zijn.”

Coronaperiode

De organisatie noemt het evenement belangrijk. “Authentieke winkels en horecagelegenheden in de binnenstad kunnen wel een duwtje in de rug gebruiken. Ondernemers hebben nog steeds last van de gevolgen van de coronacrisis.” Lutje Lokaal is in 2019 ontstaan als tegengeluid op Black Friday en is daarmee de Groningse variant van het uit Amerika overgewaaide Small Business Saturday. Meer informatie over de Lutje Lokale Zaterdag vind je op deze website.