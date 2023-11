Groningen eindigt op negende plek in NK Tegelwippen met recordopbrengst

De Groninger 'tegeltaxi' in actie - Foto: Bert Lanting voor Duurzaam Groningen

In de gemeente Groningen zijn de afgelopen maanden 126.388 tegels ‘gewipt’ en vervangen door groen. Daarmee eindigt de gemeente dit op de negende plaats in het NK Tegelwippen in de categorie voor grote gemeenten.

De vierde editie van het NK leverde in Groningen bijna 90.000 meer ‘gewipte’ tegels op dan een jaar geleden, een nieuw record. Maar de eindstand werd bepaald op het aantal tegels per inwoner wat werd vervangen voor groen. Daardoor komt Groningen, met 543 tegels per duizend inwoners, bij lange na niet aan het percentage van Arnhem. Daar gingen per duizend man ruim 2.800 tegels de grond uit.

Ondanks dat kijkt Duurzaam Groningen tevreden terug op de derde editie van het NK. Het nieuwe record leverde de gemeente Groningen dit jaar ruim twee voetbalvelden aan groen op. Ook reed de Tegeltaxi, die sinds de start van het NK in maart zijn ritjes reed door verschillende wijken om ‘gewipte’ tegels op te halen, fors meer ritjes door de gemeente.