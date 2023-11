Drs. Vijfje heeft in de eredivisie zaalvoetbal voor vrouwen vrijdagavond met 7-1 verloren van de nummer twee OS Lusitanos.

In Amsterdam kwam Lusitanos snel op voorsprong, maar Dr. Vijfje antwoordde vlot via Nina van de Putte. Daarna walste Lusitanos over de Groninger studentes heen.

Vijfje staat elfde en voorlaatste in de eredivisie met vijf punten uit negen wedstrijden.