Aardbeving gemeten bij Bedum

Foto: Sebastiaan Scheffer

Bij Bedum, in de gemeente Het Hogeland, heeft in de nacht van zaterdag op zondag een aardbeving plaatsgevonden. Dat heeft het KNMI zondag laten weten.

Volgens het KNMI had de beving een kracht van 0.6 op de schaal van Richter. De aardbeving vond plaats om 03.27 uur. Het ging om een geïnduceerde beving. Dit betekent dat de beving een gevolg is van de gaswinning in het gebied. Na afgelopen week zijn er meerdere aardbevingen waargenomen, terwijl het in de afgelopen periode juist betrekkelijk rustig was in het Groningenveld.

Tien dagen geleden vond er een beving plaats bij Eppenhuizen. Deze had een kracht van 1.0 op de schaal van Richter. Een week geleden vond er een aardbeving, met een kracht van 1.5 op de schaal van Richter, plaats bij Rottum, in de gemeente Het Hogeland.