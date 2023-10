Werk als ‘verbinder’ tussen voedsel en samenleving levert Jos Meijers van Toentje ‘Waarde-Ring’ op

Foto via Provincie Groningen

Tijdens een ontbijt in buurtrestaurant Bie de Buuf aan de Paradijsvogelstraat heeft gedeputeerde Henk Emmens drie Waarde-Ringen uitgereikt. Jos Meijers van Toentje was één van de provinciale winnaars van de prijzen van de Dutch Food Week, bedoeld voor mensen die zich actief inzetten om de relatie tussen boeren en burgers te versterken en die het verhaal van ons voedsel vertellen.

Naast Meijer kregen visser Johan Rispens uit Zuitkamp en Desiree van der Wijk van de gemeente Westerkwartier een Waarde-ring. Het ontbijt maakt deel uit van de Dutch Food Week, de nationale week waarin heel Nederland bewust wordt gemaakt van ons voedsel. Er zijn deze week honderden activiteiten rond voedsel.

Jos Meijers is initiatiefnemer van Toentje, wat in de Paradijsvogelstraat groentes kweekt voor de Voedselbank. Daarnaast is Meijer initiatiefnemer van ‘Boeren voor de Voedselbank’. Daarmee probeert hij de voedselbanken en de boeren uit de regio aan elkaar te verbinden. “Jos is een voorbeeld van iemand met een sociaal hart en betrokkenheid bij de primaire sector, die uitdagingen ziet”, schrijft de provincie over Emmens. “Jos wacht niet af tot de overheid met een oplossing komt, maar neemt zelf initiatief.”