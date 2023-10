Stadse postduivenvereniging bestaat 120 jaar: “Het is een sport die vol geheimen zit”

Postduivenvereniging De Luchtbode bestaat zondag 120 jaar. Martijn van der Zwaag van de vereniging vertelt dat dit groots gevierd wordt.

Hoi Martijn! Het klinkt gezellig bij jou op de achtergrond!

“Dat is het ook. Want inderdaad, we bestaan 120 jaar. Welke vereniging kan dat nu zeggen? Dat is een hele tijd, en daarom pakken we vandaag groots uit in ons verenigingsgebouw. Zo hebben we bijvoorbeeld een tombola. Er zijn allemaal prijzen geschonken, en die door de dames van de club zijn geregeld, en die worden vandaag verloot. En daarnaast is het ook een soort reünie. Veel liefhebbers komen vandaag langs, en ook leden en oud-leden zijn vandaag aanwezig. Samen maken we er een gezellige dag van.”

We hebben het over een postduivenvereniging. Voor de mensen die dat niet kennen: wat is het?

“De naam zegt het al: een postduivenvereniging bestaat uit duivenliefhebbers die zich bezighouden met de vliegduivensport. Er worden gedurende het jaar diverse wedstrijden gehouden. Daarbij worden duiven op een bepaalde locatie gelost, en vervolgens moeten ze zo snel mogelijk terug naar hun eigen hokje vliegen. De duif die als eerste terug is, die wint de wedstrijd. Maar de vereniging is ook meer. Er komt ook veel gezelligheid bij kijken. Samen kletsen, een kopje koffie drinken, dat is ook een heel belangrijk onderdeel.”

Hoe gaat het met jullie vereniging?

“Het gaat goed, maar er zijn wel zorgen. Het wordt steeds moeilijker om jonge liefhebbers er bij te krijgen. En er komt wel nieuwe aanwas bij, maar het is niet meer zoals dertig jaar geleden. Vroeger ging deze hobby van vader op zoon, of van vader op dochter. Een groot deel van de week was je bezig om de duiven te verzorgen, en om ze op een topniveau te krijgen, en te houden. Maar de interesse in de sport neemt af.”

Hoe is dat te verklaren?

“De wereld is de afgelopen jaren groter geworden. Dertig, veertig jaar geleden was je stad of dorp je thuis. Tegenwoordig is het veel makkelijker om ergens naar toe te gaan. Ook internet en sociale media hebben hun invloed. Je komt tegenwoordig makkelijker in aanraking met andere hobby’s en sporten. Onze levens zijn ook drukker geworden. Naast je studie of werk zijn veel mensen lid van sport- of hobbyverenigingen, en zijn er verschillende andere verplichtingen. Daarbij zie je ook dat mensen sneller hoppen van sport naar sport. Dat je tegenwoordig twintig jaar lid bent bij dezelfde vereniging is geen vanzelfsprekendheid. Dat alles te tezamen zorgt voor dit beeld.”

Hoeveel leden hebben jullie op dit moment?

Wij hebben 35 actieve leden. Daarnaast is er nog een flinke groep mensen die hand- en spandiensten verleend. Die voor de gezelligheid langs komen. Ons oudste actieve lid is 86 jaar. Roelof van der Velde is er vandaag ook bij, en wij zijn heel blij dat we hem er bij hebben. Hij heeft veel kennis en expertise.”

Het ging al even over de wedstrijden. Is het een goed jaar voor jullie?

“We hebben een heel goed seizoen gedraaid. Het zit er namelijk inmiddels op. De eerste wedstrijd wordt gehouden in het tweede weekend van april, en het seizoen loopt dan door tot halverwege september. Onze vereniging bestaat uit echte liefhebbers, waarbij ik al vertelde dat er veel kennis is. Een aantal duiven hebben hele goede prestaties neergezet, dus wij kunnen zeker terugkijken op een goed seizoen.”

Mensen die geïnteresseerd zijn, maar niks van deze sport weten. Zijn zij bij jullie welkom?

“Absoluut. Dat vinden we alleen maar leuk. Ons verenigingsgebouw is te vinden aan de Resedastraat in de Oosterparkwijk. Iedere vrijdag, zaterdag en zondag zijn hier wel mensen aanwezig. Dus mensen die nieuwsgierig zijn naar de sport, die zijn van harte welkom. Met alle liefde vertellen wij er over. We vertellen uiteraard niet alles, want om duiven goed te laten presteren, dat is wel omhuld met geheimen. Men zegt ook dat het een sport is die vol zit met geheimen.”

Een vereniging die 120 jaar bestaat. Komt er nog eens 120 jaar bij?

“Als het aan mij ligt wel. Het is een prachtige vereniging, en een prachtige sport. En je hoort het op de achtergrond, het is gezellig. Het is een mooie club mensen. Ik ben trots, en we gaan er vandaag zeker nog een leuk feestje van maken.”