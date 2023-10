Minister De Jonge kijkt naar gebied tussen Groningen en Assen voor duizenden extra woningen

Foto: Dimitris Vetsikas via Pixabay

Naast het Suikerterrein en Stadshavens wil demissionair minister Hugo de Jonge in het gebied tussen Groningen en Assen minimaal drieduizend woningen gaan bouwen.

Hoeveel woningen er precies tussen Stad en Assen (met uitloop naar Emmen) moeten gaan komen, zijn De Jonge en zijn ministerie nog aan het onderzoeken. Volgend jaar moet daar meer over duidelijk worden. De woningen moeten er tussen nu en 2030 staan, aldus de demissionair minister van Binnenlandse Zaken.

De woningen komen, zoals gezegd, bovenop de 288.000 woningen die nu al gebouwd moeten worden in 17 eerder aangewezen gebieden. In Groningen zijn de Suikerzijde en Stadshaven twee van deze gebieden. Daar worden tussen nu en 2030 respectievelijk 4.300 en 4.200 euro woningen gebouwd. Als het aan De Jonge ligt, kunnen daar nog wel wat woningen bij. In Stadshavens denkt De Jonge in totaal aan vijfduizend huizen. Op de Suikerzijde zou Groningen kunnen opschalen naar 8.000 woningen.