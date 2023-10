Grenzen worden verlegd op 4 Mijl: “Door het publiek word je voortgestuwd”

Foto: Rieks Oijnhausen

De 36ste editie van de 4 Mijl van Groningen zit er op. De organisatie kijkt tevreden terug op een dag zonder incidenten.

“We zijn op dit moment de laatste dingen aan het afbreken op de Vismarkt”, vertelt Johan Meijer van de organisatie. “Over een half uur lijkt het alsof er hier vandaag niks is gebeurd. We kunnen in ieder geval terugkijken op een hele mooie en succesvolle dag. Er hebben 20.000 hardlopers deelgenomen, die aangemoedigd werden door erg veel toeschouwers. Hoeveel toeschouwers er aanwezig waren, dat is mij niet bekend, maar het stond rijen dik, en het was erg druk in de stad.”

Johan Meijer (organisatie): “Een dag uit het boekje”

Het werd ook een dag zonder incidenten. “Het enige wat we aan incidenten zijn tegengekomen is iemand die zijn portemonnee was kwijtgeraakt. Het was zelfs zo rustig, dat er op de commandopost zo nu en dan tijd was om naar het scherm te kijken met daarop de Formule 1. Ik noem dat heel positief. Vanochtend hadden we bij de opbouw nog een klein beetje regen, maar tijdens de wedstrijd was het droog. We hebben veel winnaars en veel mooie tijden gezien. Het was een dag uit het boekje.”

Tekst gaat verder onder de foto:





Bas (l) heeft met zijn deelname aan de 4 Mijl ruim 16.000 euro opgehaald. Eerder op de dag stond de teller nog op ruim 15.000 euro. Foto: ingezonden

Bas Ottens Segers: “Zoveel mogelijk geld ophalen voor stichting Kind Beter”

Eén van de mensen die deelnam was Bas Ottens Segers. De afgelopen weken hebben we hem een aantal keren aan het woord gelaten. Bas probeerde met zijn deelname zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de stichting Kind Beter. “Mijn zoontje Dorian, die in 2015 is geboren, lijdt aan het zeldzame FoxP1-syndroom. Deze genetische afwijking is zo zeldzaam dat wereldwijd er ongeveer honderd bekende gevallen zijn. In werkelijkheid zullen er meer mensen zijn die dit syndroom hebben, omdat het pas ongeveer tien jaar mogelijk is om deze aandoening te diagnosticeren. Door de aandoening heeft mijn zoontje een ernstige verstandelijke beperking, motorische achterstand, autistische eigenschappen, hoge sensitiviteit en hyperactiviteit. Om onderzoek naar dit syndroom mogelijk te maken wil ik geld inzamelen voor stichting Kind Beter.”

“Je wordt door het publiek voortgestuwd”

Ottens Segers heeft lang geleden ook al eens deelgenomen aan de 4 Mijl: “Dat is ruim tien jaar geleden. Ik woonde nog thuis, was nog jong, en ik keek op een hele andere manier naar de wereld. En vanuit die hoedanigheid nam ik toen deel. Nu is mijn leven heel anders geworden. Afgelopen voorjaar ben ik begonnen met trainen. Ook tijdens mijn zomervakantie, in het buitenland, ging het trainen door. En vanmiddag ging het eigenlijk heel voortvarend. Het was pittig, maar het lukte om stabiel te lopen. En het mooie is dat je door het publiek wordt voortgestuwd. Dat helpt enorm.”

“We hebben meer dan 16.000 euro opgehaald”

Tijdens de laatste update was er een bedrag van 14.000 euro opgehaald voor de stichting Kind Beter. “Geloof je mij als ik zeg dat we inmiddels boven de 16.000 euro zitten? Het is echt waar. En het is geweldig. Na de finish hebben we een symbolische cheque overhandigd aan de stichting. Zij waren daar ontzettend blij mee. Binnenkort gaan we het definitieve bedrag overhandigen. Donaties zijn ondertussen nog welkom op deze website.” Op de vraag of er ook een vervolg komt, zegt Ottens Segers: “Ik wil wel actief blijven met hardlopen, maar dan iets minder intensief.”

Tekst gaat verder onder de foto:





Jong en oud kwamen gebroederlijk over de finish op de Vismarkt. Foto: Rieks Oijnhausen

Mike: “We zien het wel”

En er zijn mensen die voor het allereerst mee deden. Onder hen Mike en Nick. Mike: “Het was in mei dat we een mail ontvingen van Menzis. Je kon een code aanvragen, waarmee je kans kon maken op een gratis startnummer voor de 4 Mijl. Ik ben in gesprek gegaan met mijn broer, en we zeiden, we proberen het wel. We zien het wel. Die code werd uiteindelijk verzilverd, en ja, toen moesten we wel.”

“Vooral de laatste zes weken fanatiek getraind”

Om zo goed mogelijk aan de start te verschijnen is er flink getraind: “We hebben niet heel veel trainingsuren gemaakt. In mei begonnen we met twee keer per week te hardlopen. In de zomer is dat door drukte en verplichtingen wat in het slob geraakt. De laatste zes weken hebben we het weer fanatiek opgepakt. En dan breekt deze zondag aan, en dan ontstaan er toch wel wat zenuwen. Ooit heb ik eens meegedaan aan de 4Mijl4You. Maar dat is toch wat anders. Dit is echt. En als je eenmaal begonnen bent, dan wil je het ook halen.”

“Verlengde Hereweg was lastig”

De zenuwen komen in Haren nog een keer tevoorschijn: “Voor het startschot klonk, moest je in een starthok gaan staan. Mijn broer zei, en nu gaan we het halen. We kunnen niet meer terug. We gaan het doen. Tijdens de loop word je meegenomen in de flow. In het begin is het nog wat dringen, maar als je Haren door bent, dan ontstaat er ruimte, en kun je je eigen tempo bepalen. Het moeilijkste stuk was de Verlengde Hereweg richting de Herewegbrug. Op een gegeven moment zie je een bordje met vijfhonderd meter staan, en dan weet je, dit gaat lukken. We gaan het halen. En dan overheerst trotsheid. Echt fantastisch.”

“Volgend jaar onze tijd verbeteren?”

Mike en Nick finishen in een tijd van rond de 45 minuten. “Het doel was tussen de 45 en 50 minuten, dus we kunnen ook echt trots zijn. En we willen hier ook mee doorgaan. In november vindt de Plantsoenloop plaats. Dat lijkt ons heel leuk. En wellicht in december de Stadspark Nightrun. En volgend jaar opnieuw de 4 Mijl? Zou leuk zijn als we dan onze tijd kunnen verbeteren.”