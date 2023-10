Flabbergasted-gevoel overheerst na gestaakte wedstrijd Lewenborg-VVG: “Iedereen was verbouwereerd”

De stadsderby Lewenborg-VVG in de tweede klasse J werd zaterdag gestaakt. The day after overheersen bij beide clubs verbouwereerde gevoelens. VVG laat het er ook niet bij zitten en gaat op eigen initiatief een rapport opstellen.

“Eigenlijk was het een prima wedstrijd. Een prima stadsderby”, vertelt Oscar Groenboom van VVG. “In de slotfase besloot de scheidsrechter ineens de wedstrijd te staken. Geen afkoelperiode, geen gesprek. Hij ging douchen, en wilde vervolgens onder begeleiding naar zijn auto gebracht worden. We bleven allemaal verbouwereerd achter. Heel vreemd.”

Johan Hamstra (FC Lewenborg): “Wij willen zo’n club niet zijn”

Hetzelfde geluid klinkt bij de tegenstander. Johan Hamstra is voorzitter van FC Lewenborg. “Er was geen bedreigende sfeer en er zijn geen bedreigingen geuit. Sterker nog, als dat was gebeurd, dan hadden we direct ingegrepen. Wij willen zo’n club niet zijn. De sfeer op het veld was ook rustig. En als een scheidsrechter aangeeft dat hij onder begeleiding naar zijn auto wil worden gebracht, dan doen we dat. Dan respecteren we dat. Maar als je mij vraagt of het overbodig was: ja, absoluut.”

Oscar Groenboom (VVG): “Een vloekwoord was de reden om te stoppen”

Desondanks is ook duidelijk dat de wedstrijd niet rimpelloos voorbij is gegaan. Hamstra: “In de derde minuut kreeg één van onze spelers een rode kaart. En daar kun je iets van vinden. Was het wel of geen doorgebroken speler? Wij denken dat geel op zijn plaats was geweest. Maar er werd rood gegeven. Op dat moment accepteer je dat. Zulke dingen gebeuren.” VVG schiet vervolgens drie keer raak. Bij een 3-0 stand vallen er in de slotfase twee rode kaarten aan VVG-zijde. Groenboom: “Onze rechtshalf, die al geel had, maakte in de 75ste minuut een overtreding, en kreeg zijn tweede geel. Vijf minuten later volgde er voor een andere speler direct rood. Dit gebeurde nadat de speler een vloekwoord had gebruikt. Voor de scheidsrechter was dat het moment om de wedstrijd te staken. Het was heel rigoureus.”

Johan Hamstra (FC Lewenborg): “Ik dacht nog te kunnen bemiddelen”

Hamstra: “Wat er gezegd is, dat hebben wij niet gehoord. Maar de scheidsrechter ging direct naar binnen. Ik ben naar de kleedkamer gegaan, en dacht nog te kunnen bemiddelen. Maar hij was heel resoluut. Hij zei, ik laat me niet voor zoiets uitmaken. De wedstrijd hervatten was geen optie. Het is dan een hij/wij-verhaal. Ik ben het veld opgelopen, heb met de spelers gesproken, en iedereen was eigenlijk verbouwereerd. Er is toch niks gebeurd? Ja, flabbergasted.”

Oscar Groenboom (VVG): “Iedereen wilde doorgaan”

Volgens beide voorzitters was er niet sprake van een bedreigende situatie. Groenboom: “Je hebt het over een wedstrijd. Een wedstrijd waarin dingen lukken, en dingen niet lukken. Als iets niet lukt, dan hoort daar soms wat frustratie bij. Dan wil je wel eens een woord roepen. Dat hoort er bij.” Hamstra: “Dat een wedstrijd gestaakt wordt, is niet leuk. Maar je kunt er niks aan doen. Kijk, als er echts iets aan de hand was, dan kun je zeggen, we halen de angel er uit. Maar er was nu geen angel. Iedereen ging ook heel vriendschappelijk van het veld. Sterker nog, iedereen wilde ook door, wilde de wedstrijd afmaken.”

“Zulke gebeurtenissen beschadigen de namen van de clubs, terwijl er niks is gebeurd”

De KNVB zal nu moeten besluiten wat er verder gaat gebeuren. Dit gebeurt op basis van een rapport dat de scheidsrechter op gaat stellen. Bij VVG wachten ze daar niet op: “Wij gaan vandaag al met de wedstrijdsecretaris om tafel om ons eigen rapport op te stellen. Wij laten het hier niet bij zitten.” Voor VVG is de situatie extra zuur omdat de club eerder dit jaar werd opgeheven en daarna toch een doorstart maakte: “Dit is de tweede wedstrijd van het nieuwe seizoen. En we zijn lekker bezig. De sfeer is goed, en de neuzen staan de goede kant op. En dan dit. Zulke gebeurtenissen beschadigen de namen van de clubs. Terwijl er niks is gebeurd. En daar baal ik van.”