Emmaviaduct, Brailleweg en op- en afrit naar centrum vanaf vrijdag tien dagen dicht

Impressie via Aanpak Ring-Zuid

Vanaf aanstaande vrijdag zijn het Emmaviaduct en de Brailleweg tien dagen dicht voor alle verkeer. Ook de afrit Groningen-Centrum van de A28 uit de richting Haren en de oprit Groningen-Centrum vanaf het centrum zijn in deze periode afgesloten.

Aannemerscombinatie Herepoort begint vrijdag met het aansluiten van de Brailleweg op de nieuwe ovonde. Het verkeer dat van het Emmaviaduct komt, rijdt hier straks overheen richting de A28 en de Vondellaan. De nieuwe ovonde verbindt op een later moment ook het Emmaviaduct en de Brailleweg met de nieuwe verbindingsweg die vanaf de Brailleweg naar de Hereweg loopt. Deze aansluiting moet nog gebouwd worden.

Om de ovonde aan te sluiten op de Brailleweg zijn het Emmaviaduct, de Brailleweg en de af- en oprit naar Groningen-Centrum vanaf vrijdag tien dagen (tot 30 oktober) afgesloten. Ook het fietspad langs de Brailleweg en de Muntingbrug is dicht. Autoverkeer wordt omgeleid via de Paterswoldseweg en de Hereweg. Fietsers en voetgangers kunnen via de Parkbrug of de Van Iddekingeweg rijden.