Donar wint laatste wedstrijd in kwalificatietoernooi

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Het al uitgeschakelde Donar heeft donderdagavond in het kwalificatietoernooi van de FIBA Europe Cup in Skopje zijn laatste wedstrijd gewonnen. Het werd tegen Rabotnicki Skopje 65-62.

Na een gelijkopgaand eerste kwart (17-18) raakten de Groningers op stoom en stonden ze de tegenstander slechts 7 punten toe. Zelf miste Donar nog genoeg schoten, waardoor de ruststand 32-25 was.

In het derde kwart werd er door beide ploegen weinig gescoord, en na 30 minuten spelen was het 44-35. Halverwege het laatste kwart had Donar nog een voorsprong van 10 punten, maar die voorsprong werd in de laatste minuten kleiner. Toch werd de wedstrijd niet meer uit handen gegeven.

Topscorers bij Donar waren John Meeks met 16 punten, Sander Hollanders met 15 punten en Theo John met 13 punten. Bij Rabotnicki was D’mitrik Alexander Trice topscorer met 12 punten.

Komende dinsdag hervat Donar de competitie van de BNXT League. Dan speelt de ploeg van coach Andrej Stimac thuis tegen Landstede Hammers uit Zwolle.