Donar uitgeschakeld in Europe Cup na tweede verlies

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft dinsdagavond ook zijn tweede wedstrijd in het kwalificatietoernooi van de FIBA Europe Cup verloren. De ploeg verloor maandag al van Sabah BC, en dinsdagavond was CS Rapid Bucuresti uit Boekarest te sterk: 69-65. Daarmee is Donar uitgeschakeld voor de groepsfase van de Europe Cup.

Net als in de wedstrijd van de avond ervoor begonnen de Groningers dinsdag ook nog goed, aan het eind van het eerste kwart was er een voorsprong van 15-18. Daarna zakte de ploeg helemaal in. Donar wist in het tweede kwart slechts 8 punten te scoren, terwijl Rapid er 20 tegenover stelde. De ruststand was derhalve 35-26.

In het derde kwart bleef Donar lange tijd een achterstand houden, maar aan het eind van het kwart werd de achterstand in 2 minuten verkleind van 50-37 tot 50-43. Halverwege het laatste kwart werd het bij 54-54 zelfs gelijk, maar daarna liep Rapid weer iets uit. Het bleef spannend, maar Donar wist de wedstrijd niet in winst om te zetten.

Topscorers bij Donar waren John Meeks met 15 punten en David Gabrovsek en Justinas Ramanauskas met beiden 13 punten. Bij Rapid was Sayeed Al-Kabir Pridgett topscorer met 20 punten. Komende donderdag om 20.30 uur speelt Donar de laatste wedstrijd in dit toernooi, tegen Rabotnicki Skopje uit Noord-Macedonië. Daarna kan de ploeg van coach Andrej Stimc zich weer gaan richten op de BNXT League.