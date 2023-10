Donar verliest eerste wedstrijd in kwalificatietoernooi

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft maandagavond zijn eerste wedstrijd in het kwalificatietoernooi van de FIBA Europe Cup verloren. In Skopje in Noord-Macedonië was het Azerbeidzjaanse Sabah BC in de slotfase net iets beter: 72-75.

Donar begon goed en kwam via 18-11 op 23-18 na 10 minuten spelen. In het tweede kwart kwam Sabah, met oud-Donarspeler Artjoms Butjankovs in de gelederen, sterk terug. Donar stond bij 37-35 voor het laatst voor. Daarna kwamen de Azerbeidzjanen met 37-40 voor te staan bij rust.

In het derde kwart kwam Donar twee keer met 9 punten achter te staan, maar onder andere door twee driepunters van Sander Hollanders kwamen de Groningers terug tot 57-59 aan het eind van het kwart. Ook in het laatste kwart liep Sabah aanvankelijk uit, tot maximaal 9 punten bij 62-71, maar daarna was er weer een succesvolle inhaalrace. Met nog bijna 2 minuten op de klok was de stand 72-73. Helaas lukte het Donar niet om de overwinning uit het vuur te slepen. Eerst maakte Theo John een loopovertreding op weg naar de basket, en in de volgende aanval wist hij de bal van dicht bij de ring niet te raken. Sabah scoorde daarna wel, en in de slotseconden miste spelverdeler Justinas Ramanauskas een driepunter.

Topscorers bij Donar waren Sander Hollanders met 18 punten, Theo John met 16 punten en David Gabrovsek met 15 punten. Bij Sabah BC was Desmond Cambridge topscorer met 19 punten.

Dinsdag speelt Donar tegen CS Rapid Bucuresti uit Boekarest in Roemenië.