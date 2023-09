Vanmiddag live radio bij OOG Sport: Be Quick 1887, VV Groningen en Groen Geel

LIVE VOETBAL OP OOG SPORT

OOG Sport, sinds kort op zaterdag in plaats van op zondag, is vanmiddag live aanwezig bij drie wedstrijden in Stad.



* De wedstrijd in de Vierde Divisie op de Esserberg tussen Be Quick 1887 en AZSV begint om kwart over vier, BQ1887 staat negende met 6 uit 4, AZSV staat op plek 14 met 3 uit 4.

* In de Tweede Klasse staat de eerste competitieronde op het programma, op Sportpark Het Noorden treffen VV Groningen en SV Bedum elkaar, aanvang half drie.

* En de ambities bij Groen Geel zijn elk jaar groot, voor minder dan de titel doen ze het daar over het algemeen niet. Vanmiddag trappen ze in de eerste competitieronde in de derde klasse af op eigen veld tegen Onstwedder Boys, aanvang kwart over drie.

OOG SPORT is te luisteren van af 15.00 tot 18.00.