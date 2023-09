Snelweg A28 richting Stad dicht vanwege ernstig ongeluk, verkeer wordt omgeleid

Automobilisten op de A28 richting Groningen moeten rekening houden met vertraging. Vanwege een ernstig ongeluk is de snelweg dicht.

Het ongeluk gebeurde rond 11.00 uur bij Assen. Bij het ongeluk is een motorrijder betrokken. Een traumahelikopter landde naast de snelweg. De Verkeersinformatiedienst spreekt van een ernstig ongeluk. Vanwege het ongeluk, en vanwege een onderzoek naar de toedracht, is de A28 tussen Assen en Vries afgesloten.

Vlak voor Assen wordt verkeer richting Groningen de N33 richting Veendam opgeleid. Bij Veendam kan het autoverkeer verder rijden via de A7. Hoe lang de afsluiting gaat duren is nog onbekend.

De #A28 Zwolle ► Groningen is voorlopig dicht tussen Assen-West en Vries door een ernstig ongeluk. Omrijden via Veendam over de N33 en A7

— ANWB Verkeersinformatie (@ANWBverkeer) September 9, 2023