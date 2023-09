Smalle straten in Paddepoel en Selwerd krijgen éénzijdig parkeerverbod

Foto via Google Maps - Streetview

De gemeente Groningen gaat in tal van smalle straten in Paddepoel en Selwerd een parkeerverbod invoeren aan één kant van de weg. De straten zijn eigenlijk te smal om aan beide wegzijden te parkeren, maar dat gebeurt volgens de gemeente geregeld. Dat zorgt voor overlast voor weggebruikers die elkaar willen passeren en voor problemen bij de hulpdiensten.

Het éénzijde parkeerverbod wordt op delen van bijna dertig straten in de twee eerder genoemde wijken ingevoerd (zie het schema onderaan dit artikel). Via een parkeeronderzoek is duidelijk geworden op welke plekken in Paddepoel en Selwerd veel wordt geparkeerd waar dat eigenlijk niet kan. Auto’s staan soms met twee wielen op het trottoir en door ruimtegebrek op de rijbaan kan verkeer elkaar niet passeren. Daarnaast hebben hulpdiensten en zwaar verkeer moeite met het passeren van geparkeerde auto’s’.

Dat moet anders en daarom gaat de gemeente, aan één zijde van de genoemde straten, een parkeerverbod invoeren. Volgens de gemeente blijft er, ondanks het verbod, genoeg plek over om te parkeren in de wijken. Op andere plekken zou er een tekort aan parkeerplek kunnen ontstaan. Deze mensen moeten daardoor een eindje verderop parkeren.

Hieronder is een schema te zien met de straten en wegzijdes waar het parkeerverbod gaat gelden.