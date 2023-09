Rappende psycholoog voor het eerst met eigen show in uitverkocht Simplon: ‘Zelfs publiek uit Zeeland, Limburg en België’

Foto via Daisy Veenstra (Daisz)

Op TikTok is ze al vaker viral gegaan, de rappende psycholoog Daisy Veenstra uit Stad. Maar ook in de echte wereld lijkt de muziek van Daisz (de artiestennaam van de singer-songwriter) over psychologische onderwerpen aan te slaan. Volgende week vrijdag staat ze met haar eerste eigen show in een uitverkochte Grote Zaal van Simplon.

“Toen de kaartverkoop open ging, was de gereserveerde kleine zaal binnen zes dagen uitverkocht”, vertelt Veenstra. “Inmiddels zijn we

verplaatst naar de grote zaal, en ook deze is al bijna een maand uitverkocht. Er komt zelfs publiek uit Zeeland en Limburg, en ook een aantal zuiderburen zijn erbij. Heel bijzonder voor een artiest met een eerste eigen show, denk ik.”

Wat begon als een coronaproject in plaats van een reis naar Vietnam, is voor Veenstra inmiddels uitgegroeid tot een fulltimebaan naast haar (inmiddels deeltijds) werk als communicatietrainer van geneeskundestudenten in het UMCG. Het grote animo voor haar muziek, en daarmee ook voor de eerste soloshow van Veenstra, is volgens de psychologe haar boodschap: “Muziek verbindt en het geeft steun aan veel mensen (waarvan veel jongeren) bij de moeilijke dingen van het leven. Dat is mijn missie.”

De show in Simplon is volgens ‘Daisz’ dan ook een opstapje naar meer: “Mijn langetermijndoel is dan ook het opzetten van een complete theatershow, die dieper gaat dan alleen ‘luisteren naar muziek’ maar ook echt aanzet tot verbinding, zelfreflectie, zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling.”