Luka (14) kruipt in verschillende rollen in online serie Gijspectief: “Daar word ik blij en gelukkig van”

De 14-jarige Luka speelt in de nieuwe serie verschillende rollen. Foto: ingezonden

Deze weken maakt hij furore op het podium van de buitentheatervoorstelling Ripperda van Zummerbuhne. Maar de 14-jarige Luka Bellinga kan én wil meer. Aan het eind van deze maand verschijnt er een miniserie, waarin hij emoties bespreekbaar wil maken.

Hoi Luka! De voorstelling Ripperda kan rekenen op goede kritieken. Hoe ben je daar terecht gekomen?

“Mijn ouders zagen een castingoproep voor deze voorstelling. Ze zeiden dat tegen mij, en ik dacht wat leuk. Ze zochten namelijk naar kinderen die de zoon van Ripperda konden spelen. In de voorstelling wordt de rol van Ripperda vertolkt door Bert Visscher. En dat leek me wel wat. Dus ik heb me aangemeld, ik heb audities gedaan, en vervolgens kwam er al snel groen licht. Het is ontzettend leuk om te doen.”

We hebben het over een grote voorstelling. Dat lijkt me best wel heel spannend om zo’n rol te mogen spelen?

“Absoluut. Maar het is een hele leuke ervaring. Aan de voorstelling werken ook hele aardige mensen mee, waardoor ik mij al snel op mijn gemak voelde. En misschien is het wel goed om te zeggen dat ik niet elke avond op het podium sta. Voor deze specifieke rol zijn er verschillende kinderen gecast. Er wordt dus afgewisseld. Zo sta ik bijvoorbeeld vanavond niet op het podium, maar mag ik volgende week weer.”

Ik hoor een enthousiaste en bevlogen tiener. Maar wie is Luka Bellinga precies?

“Ik ben 14 jaar en ik woon in Groningen. Ik vind het ontzettend leuk om te acteren en te zingen, en om leuke dingen op het podium te laten zien. Dat is al op jonge leeftijd begonnen. Mijn ouders hebben mij verteld dat ik het op jonge leeftijd al erg leuk vond om dingen na te doen. Om stemmetjes na te doen. Om rollen na te spelen. Toen ik 5 jaar oud was ging ik naar de musicalschool. En sindsdien heeft het virus mij te pakken.”

Wat is er zo leuk aan om op het podium te staan?

“Wat ik erg leuk vind is om uit jezelf te kruipen, en om een andere rol aan te nemen. Iemand anders kunnen zijn. Waarbij je alle vrijheid hebt om daar een eigen draai aan te geven. Om een personage naar eigen inzicht te ontwikkelen en in te vullen. Dat vind ik prachtig. En het is soms ook wel fijn om je eigen leven even te kunnen ontvluchten.”

Heb je dat nodig? Je eigen leven ontvluchten?

“Haha, nee. Ik heb een heel mooi en leuk leven. Maar soms is het fijn om in een andere rol te kruipen, om die vrijheid te hebben. We hebben allemaal wel eens momenten dat het tegenzit. Dat het niet gaat zoals je wilt of hoopt. Of dat er nare dingen gebeuren. Dan is het extra fijn om even in een ander personage te kruipen, om het even te vergeten. Ik denk dat je wel begrijpt wat ik bedoel?”

Ik denk dat het heel helder is. En toevallig raken we daarmee ook de kern aan van een miniserie die aan het eind van deze maand op YouTube gaat verschijnen hè?

“De serie die we gemaakt hebben is geïnspireerd op de film ‘Inside Out’, die in de bioscopen heeft gedraaid. De film gaat over Gijs, die met verschillende emoties krijgt te maken. De serie Gijspectief is een vervolg op de interactieve film P.E.T.S (Probeer Eens Te Stoppen), waarin ik ook de hoofdrol van Gijs speel. De film P.E.T.S. is een onderdeel van het lesprogramma over pesten voor basis- en middelbare scholen. Het bijzondere aan de nieuwe serie is dat ik al die emoties ook speel. Bij de opnames moest ik constant wisselen van haarstijl en kledingkleur. Door middel van een green screen, was het mogelijk dat ik de scenes met mezelf zichtbaar kon maken, waardoor er ook de mogelijkheid ontstond om met mijn eigen emoties te discussiëren.”

Wat maakt deze productie zo bijzonder?

“Van begin tot eind heb ik aan deze productie meegewerkt. Dus ik ben ook betrokken geweest bij het schrijven van het script. Het idee van deze serie, die de titel Gijspectief heeft gekregen, is een idee van Brian op de Dijk Media Producties en VipsTV. Brian vroeg aan mij om samen iets te gaan maken, en zo is Gijspectief ontstaan. De afgelopen periode hebben we de serie gefilmd en de montage gedaan.”

Elke productie heeft een boodschap. Welke boodschap heeft Gijspectief?

“Wat we uit willen dragen is dat iedereen zijn eigen manier van reageren heeft. Er gebeurt iets in je leven, wat je flink in de war kan brengen, en daar horen emoties bij. Die emoties laten we dus zien. De boodschap is dat het hebben van emoties goed is, en dat het ook helpt op weg naar een oplossing. Over het algemeen geldt dat het ook altijd wel weer goed komt.”

Een zware boodschap, waarbij het me ook bijzonder lijkt om verschillende rollen te moeten spelen?

“Het was best wel bijzonder om mezelf meerdere keren en tegelijk in beeld te zien. Zelf ben ik erg trots op het resultaat. En ik ben blij dat ik zoveel heb kunnen leren. Ik heb ervaring opgedaan met het schrijven van een script, maar ik heb ook van dichtbij meegemaakt hoe je een een productie maakt, hoe het vorm krijgt. Dat heb ik heel tof gevonden.”

Nu ben je nog ontzettend jong. Maar volgens mij spreek ik wel met iemand die zijn passie heeft gevonden hè?

“Ik wil hier absoluut mee doorgaan. Ik wil heel graag leuke dingen blijven maken. Al weet ik nog niet in welke vorm. Kijk, als ik op het podium sta, dan geniet ik. Als ik in een serie speel, dan vind ik dat ook leuk. Maar als ik achter de schermen aan het werk ben, dan bevalt mij dat ook. Dus wat ik in de toekomst precies ga doen, dat weet ik nog niet. Dat kan van alles zijn. Maar dat het iets in deze sector zal zijn, dat is wel zeker.”

Als je het hebt over voorbeelden. Zijn er ook acteurs of actrices die je voorbeeld zijn?

“Poeh. Er zijn heel veel goede acteurs. Maar als je mij echt om een naam vraagt, dan moet ik wel aan Buddy Vedder denken. De manier waarop hij presenteert en acteert, die vind ik heel inspirerend. Zonder hem overigens te we kopiëren of na te willen doen, maar zijn stijl inspireert mij wel.”

De miniserie Gijspectief is vanaf 30 september te bekijken via deze pagina op YouTube. Via deze pagina kun je een promo bekijken.