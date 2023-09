Koning Willem Alexander opent nieuwe pand van Iederz

Foto: Wouter Holsappel. Koning Willem Alexander opent iederz

Koning Willem-Alexander heeft donderdagochtend het nieuwe pand van sociaal werkvoorziener Iederz aan de Silkeborgweg officieel geopend.

Iederz is het sociaal ontwikkelbedrijf van de gemeente Groningen dat mensen ondersteunt bij een eerste stap naar werk. Iederz zat eerst verdeeld over drie locaties, maar sinds kort in één groot pand op de hoek van Uppsalaweg en de Silkeborgweg. Er werken zo’n 700 mensen, waarvan een groot deel bij de officiële opening aanwezig was.

Bij de openingshandeling reed een heftruck een doos het podium op. Daarin zat de letters ‘Iederz’. De Koning hing de letters vervolgens op waarna luid applaus en confetti volgde.

Willem-Alexander kreeg daarna een rondleiding langs verschillende onderdelen van Iederz, om in gesprek te gaan met de medewerkers en hun verhalen aan te horen.