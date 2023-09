Foto: 112 Groningen

Bij winkelcentrum Lewenborg is vrijdagochtend een fietser gewond geraakt door een aanrijding met een vrachtwagen.

De fietser is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De fiets van de gewonde persoon kwam onder de vrachtwagen terecht en raakte onherstelbaar beschadigd.

De Kajuit in Lewenborg was enige tijd afgesloten in verband met het ongeluk. Inmiddels is de weg weer vrij.