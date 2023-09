FC Groningen hoopt op tweede zege op rij tegen Helmond Sport

Foto: Arend Jan Wonink

FC Groningen mist vrijdag (vanavond) tegen Helmond Sport drie spelers. Verdediger Liam van Gelderen zit na een disciplinaire straf wel weer bij de selectie.

De afwezigen zijn Daniel Beukers, Laros Duarte en Romano Postema, die allemaal geblesseerd zijn. Postema had afgelopen week op de training te maken met een kleine terugslag, maar is weer op de weg terug.

FC Groningen staat vijfde in de Keuken Kampioen Divisie en Helmond Sport vijftiende. Toch noemt trainer Dick Lukkien Helmond Sport een ‘geduchte tegenstander’. De Brabanders pakten alle punten in hun thuiswedstrijden. Lukkien wil Helmond Sport de eerste thuisnederlaag toebrengen: “We zijn nog niet in staat geweest om er twee achter elkaar te winnen. Dat moet nu de uitdaging zijn om de volgende stap te zetten”. Maandag won FC Groningen thuis met 4-0 van Jong PSV.

De wedstrijd in Helmond begint om 20.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Robin Hensgens.