Explosie in Herestraat, veel mensen horen harde knallen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de Herestraat in de binnenstad heeft dinsdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de eerste berichten gaat om het om een pand waar eerder deze zomer ook een explosie plaatsvond.

De explosie vond plaats rond 23.40 uur. “De straat is afgezet en hulpdiensten zijn ter plaatse”, meldt een nieuwsfotograaf. “Het gaat om hetzelfde gebouw waar eerder deze zomer ook een explosie plaatsvond.” Veel mensen in de omgeving hebben de knallen gehoord. Via sociale media komen verschillende berichten binnen. Jason schrijft: “Ik hoorde hele harde knallen in het centrum. Het klonk niet als vuurwerk.” Steven: “Wat was dat? Twee keiharde knallen.”

Volgens nieuwsfotografen heeft het pand schade opgelopen. Zo liggen een aantal ramen er uit, en ligt er glas op straat. Verschillende bovengelegen woningen zijn door de hulpdiensten ontruimd.

Explosie in juli

Op 12 juli vond er in het holst van de nacht een explosie plaats bij de beautysalon. Veel mensen belden toen de hulpdiensten omdat ze een harde knal hoorden. Na de explosie brak er brand uit, die door de brandweer snel geblust kon worden. De politie liet later weten dat er spullen waren gevonden die wezen op brandstichting.

