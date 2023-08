UMCG’ers doen onderzoek naar poep met misschien wel het enige schone en gouden toilet op Lowlands

Foto via UG Spotlight (via X @ug_spotlight)

Naast de Alpha-tent op Lowlands zit sinds vrijdagochtend een toiletjuffrouw te wachten op gegadigden voor een ‘nummer twee’ op een gouden toilet.

De toiletjuffrouw is één van de onderzoekers van het UMCG die de komende drie dagen onderzoeksresultaten verzamelt voor een onderzoek naar de link tussen darmbacteriën en hersenaandoeningen Daarvoor wordt poep van festivalbezoekers op Lowlands onder de loep genomen.

De Groninger onderzoekers hopen dat drie tot vierhonderd festivalbezoekers mee gaan doen aan het onderzoek, door plaats te nemen op de gouden troon. “Wij bieden de bezoeker in plaats van de benauwde dixies in de poep- en plashoek, een heerlijk verblijf aan op het gouden toilet van Trump”, vertelt onderzoeksleider Iris Sommer op de website van de Hersenstichting. “Ze mogen alle tijd nemen op het gouden toilet om hun behoefte te doen en om een klein schepje van hun poep voor ons te verzamelen. Verder stellen we de deelnemers enkele vragen over hun persoonlijkheid en voedingsgewoontes.”

Na het festival worden de verzamelde monsters onderzocht op samenstelling en vervolgens gekoppeld aan voeding en persoonlijkheidskenmerken. Goed onderzoek op de invloed van de darmbacterie op het temperament van mensen ontbreekt, aldus Sommer. Volgens de onderzoekers zou een gedegen onderzoek naar deze link, die bij muizen al wel is aangetoond, van nut kunnen zijn voor de behandeling van psychiatrische en neurologische aandoeningen, zoals depressies of de ziekte van Parkinson.

De resultaten worden volgend jaar bekend.