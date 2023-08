Groninger gewond bij schietincident in Nieuw-Dordrecht

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een schietincident in Nieuw-Dordrecht (bij Emmen) in de afgelopen nacht zou een 46-jarige man uit Groningen in het gezicht zijn geschoten. Dat meldt RTV Drenthe.

De man raakte lichtgewond en werd behandeld in de ambulance. Hij was aanspreekbaar en is vervolgens met een politieauto meegereden naar de plaats van het incident.

Op de parkeerplaats van een supermarkt werd daarop een auto onderzocht door politiemensen en ambulancepersoneel. De auto had alarmverlichting aan. Het is niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht.