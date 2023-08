Forse brand in woning Pasteurlaan waar vorige maand explosie plaatsvond

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een woning aan de Pasteurlaan is in de nacht van dinsdag op woensdag brand uitgebroken. Bij dezelfde woning vond vorige maand een explosie plaats.

De melding van de brand kwam even na 02.00 uur binnen bij de hulpdiensten. Direct werden twee tankautospuiten en een hoogwerker naar de locatie gestuurd. “Bij de brand komt veel rook vrij”, beschrijft nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl de situatie. “De rook komt uit alle gaten en kieren van de woning. De brandweer heeft een binnenaanval gedaan. Daarmee kon de brand snel onder controle worden gebracht, maar mijn inschatting is dat er in de woning flinke rook-, roet- en waterschade is ontstaan.”

Volgens de fotograaf waren de bewoners op het moment van het uitbreken van de brand niet aanwezig. “De politie is direct een onderzoek gestart naar de toedracht. Ook woningcorporatie Nijestee was snel aanwezig.” Bij dezelfde woning vond op 29 juli een explosie plaats. Bewoners in de straat werden toen opgeschrikt door twee harde knallen. De explosie vond plaats bij de voordeur en veroorzaakte flink wat schade.