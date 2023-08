Donar maakt definitief een doorstart, maar moet dit seizoen wel inboeten qua budget en financiële speelruimte

Foto via Donar

Donar mag op 23 september in MartiniPlaza aantreden tegen Heroes Den Bosch in de BNXT-League. Maar daarvoor moet de failliete basketbalclub wel inboeten, zowel op sportief gebied als op financiële speelruimte.

Donar mag van de licentiecommissie geen voordeel hebben van haar faillissement. Daarom moet de basketbalclub het dit jaar doen met een kleiner budget voor spelers (twee derde van het budget van vóór corona). De nieuwe Donar B.V. moet geld achter de hand houden en daarnaast geld opzijzetten om kortlopende schulden direct te betalen. Ook komt Donar onder toezicht van een onafhankelijke accountant en via digitale boekhoudsystemen bij de licentiecommissie.

Aanvullende voorwaarden als compensatie voor sportief en commercieel nadeel andere clubs

De maatregelen zijn, aldus Jakob Klompien, niet alleen bedoeld om de licentiecommissie van vertrouwen te voorzien: ‘Wij zijn ons terdege bewust van de forse negatieve impact op het Nederlandse en Belgische profbasketbal die door het voormalige Donar is veroorzaakt. Wij hebben veel begrip voor het feit dat collega-clubs in de BNXT-League zich door het voormalige Donar sportief en commercieel benadeeld hebben gevoeld. Met het accepteren van de stevige aanvullende eisen van de licentiecommissie van de BNXT-League om alsnog in seizoen 23-24 te kunnen meespelen, hoopt Donar een eerste stap in dit herstel te zetten.’

‘Diep dal, doorstart als dit in de toekomst niet meer mogelijk’

Met de toekenning van de licentie is volgens curator Sander Vos ook de doorstart van Donar een feit, zo stelt curator Sander Vos. De nieuwe organisatie, met Donar Groningen als naam, mag Klompien aanstellen als interim-directeur. ‘We hebben pijn geleden deze zomer. We zijn door een diep dal gegaan. In de toekomst zal dat niet meer kunnen. Dat er in de regels van de BNXT-League niets stond over faillissement, is een belangrijke reden dat we nog bestaan. Dat gat wordt snel gedicht.’

Ploeg en staf zo goed als rond

Volgens Klompien moet er nu op technisch vlak nog wel flink wat gebeuren, maar er is wel geanticipeerd: “Vandaag komt de laatste speler binnen. Er is een team en een technische staf, maar we zijn nog in gesprek met één assistent-trainer. Maar qua namen ga ik u teleurstellen. Spelers verdienen een spotlight en we gaan elke dag een tipje van de sluier oplichten. Vandaag zullen nog twee mannen hun handtekening zetten.”