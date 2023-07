Volkshortus Selwerd verwelkomt vijfhonderste leerling

Foto: Wouter Brem

Sinds de opening in april hebben ruim 500 basisschoolleerlingen Volkshortus Selwerd bezocht. De kweekkas is in drie maanden uitgegroeid tot een groen paradijs.

Volgens Kunstpunt Groningen is de kas in korte tijd een plek geworden waar kinderen graag naartoe komen. Ze ontmoeten elkaar, zaaien nieuwe plantjes, maar bovenal zien ze het als hun plek in de wijk, waar ze zich samen verantwoordelijk voor voelen. “Dit wijkproject biedt ons een uitgelezen kans om met de kinderen in Selwerd aan de slag te gaan met beeldende kunst,” vertelt Tynke Boomsma, projectleider educatie bij Kunstpunt. “Daarbij wilden we graag iets met ze doen dat niet altijd standaard in de klas wordt gedaan. Vandaar dat we ervoor hebben gekozen om te gaan werken met klei. Net als tuinieren in de kas ben je hierbij heel erg bezig met voelen met je handen.”

Leerlingen van nabijgelegen basisscholen CBS de Wegwijzer, OBS de Pendinghe en de dr. Bekenkampschool hebben al meegedaan aan het programma. Ook tijdens de zomervakantie kunnen kinderen terecht in de kas voor gratis activiteiten. In het kader van de Onvergetelijke Zomer kunnen kinderen tussen de 6 en 12 jaar uit Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk iedere vrijdagochtend tussen 10 en 13 uur komen knutselen in de kas.

De Volkshortus Selwerd, die op het binnenterrein tussen de Elzenlaan en de Hazelaarstraat staat, blijft tot en met oktober staan.