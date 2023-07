Gemeentebestuur wil pand Backbone aan Travertijnstraat behouden

Foto: Ecco van Oosterhout

Het gemeentebestuur wil het gebouw Travertijnstraat 12, waar Backbone in huist, behouden. Dat heeft het College woensdag bekend gemaakt.

Het gebouw in de wijk Vinkhuizen is in de jaren zeventig gebouwd en tot 2012 in gebruik geweest als schoolgebouw van de Vinkenborgh en Wilgenborgh. Het complex kwam in 2012 leeg te staan nadat de laatste onderwijsinstelling verkast was naar een nieuw schoolgebouw. Sinds een aantal jaren is Backbone in het pand gehuisvest. Zo’n 150 verschillende bedrijfjes maken gebruik van de faciliteiten.

Plek in de wijk

De afgelopen jaren is er veel gezegd en geschreven over Backbone. Verschillende raadsfracties wilden dat het gebouw behouden zou blijven om creatieve broedplaatsen de ruimte te geven. Juist in de gemeente is er een tekort aan deze plekken. Daarbij vervult de plek ook een functie in de wijk. In het Free Café kunnen bewoners bijvoorbeeld gratis een maaltijd nuttigen.

Toenmalig wethouder Van der Schaaf (PvdA): “Pand is niet te renoveren”

Het gemeentebestuur liet vorig jaar weten dat het gebied in beeld is om er woningbouw te realiseren. Het schoolgebouw zou daarbij gesloopt gaan worden. Volgens toenmalig wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) ook de enige optie omdat het gebouw in buitengewoon slechte staat zou verkeren. Van der Schaaf: “Het pand is ook niet te renoveren. We kunnen gebruikers niet in een onveilige situatie onderbrengen.”

Casco behouden

In het nieuwe voorstel van het gemeentebestuur wil men het gebouw nu echter toch behouden. “We geven voorkeur aan het behoud van het karakteristieke jaren zeventig-schoolgebouw op deze plek”, zo stelt het College. “Dit kost wel twee miljoen euro meer dan sloop, waarbij de keuze nu aan de gemeenteraad is.” Aanleiding voor het besluit zijn gesprekken die de projectgroep de afgelopen periode gevoerd heeft met verschillende betrokkenen. Daaruit is gebleken dat er vanuit de buurt draagvlak is om het gebouw te behouden. De nieuwe invulling van Trav12 is nog onbekend. Het gemeentebestuur wil het casco van het gebouw behouden en het vervolgens herontwikkelen. Of er dan opnieuw broedplaatsen in gerealiseerd worden is nog onbekend.