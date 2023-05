Tot en met Pinksteren droog en vrij zonnig weer in Groningen, temperatuur doet niet alle dagen mee

Een eend met haar kroost langs de vijver in het Noorderplantsoen - Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Groningen gaat een aangenaam lenteachtig pinksterweekend tegemoet. Het blijft droog en de zon laat zich regelmatig zien. Maar de temperatuur doet nog niet alle dagen mee in de aanloop naar de meteorologische zomer.

Weerman Johan Kamphuis voorspelt voor vrijdagochtend nog een paar wolkenvelden, die later op de dag wegtrekken. De temperatuur loopt op naar 15 of 16 graden bij een matige noordoostenwind. Zaterdag kent ongeveer hetzelfde weerbeeld: de dag begint nog met een paar wolken, maar het wordt vrij snel zonnig. Dat blijft het de rest van de dag en met 19 of 20 graden wordt het warmer, bij een zwakke oostenwind.

Zondag doet de temperatuur weer een stapje terug, et 17 of 18 graden. Er is zon, maar er trekt ook af en toe bewolking over. Vooral later op de dag wordt de bewolking dikker, bij een matige noordenwind. Pinkstermaandag daalt het kwik nog wat verder naar 14 of 15 graden. Er zijn flinke zonnige perioden, afgewisseld door enkele stapelwolken. Het blijft droog en er waait een matige noorden- tot noordoostenwind.

Na de Pinksteren blijft het droog en zijn er flinke perioden met zon. Waarschijnlijk gaat de temperatuur dan ook weer meedoen met de aanloop naar de zomer, met op donderdag mogelijk weer een graad of 20 op de thermometer.