SC Heerenveen zwaait FC Groningen uit met ludieke actie op A7

Supporters van SC Heerenveen hebben zondag met een ludieke actie FC Groningen en SC Cambuur uitgezwaaid. Beide clubs degraderen na zondag uit de Eredivisie.

De actie is bedacht door de supportersvereniging Nieuw Noord. Op foto’s op sociale media blijkt dat zij in de nacht van zaterdag op zondag bij de provinciale grens op de A7 borden hebben geplaatst. Op de borden wordt aangegeven waar de Eredivisie begint en eindigt. De borden zijn ook geplaatst langs de A32 ter hoogte van Grou, tussen Heerenveen en Leeuwarden.

Daarnaast hebben de supporters alle clubs in de Keuken Kampioen Divisie bezocht. Daar is een verboden te keren-bord geplaatst. Deze borden zijn onder andere voorzien van de tekst ‘Samen naar de Keuken Kampioen Divisie. Dit is een verwijzing naar de titel van het beleidsplan van de FC dat als naam heeft ‘Samen naar de Grote Markt’. FC Groningen degradeerde enkele weken geleden. Zondag ontvangt de club thuis Sparta uit Rotterdam. Bij de wedstrijd is geen publiek welkom.

Foto’s van de actie zijn in onderstaande tweet te zien: