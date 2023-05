Pasar Malam Asia in volle gang op Kardinge

Op Kardinge vindt deze dagen Pasar Malam Asia plaats. De Aziatische jaarmarkt is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een begrip.

Vorig jaar werd de editie bezocht door zo’n 10.000 mensen. De verwachting is dat er nu nog meer mensen een bezoek brengen aan de markt, omdat het dit jaar niet drie maar vier dagen duurt. Vrijdag was de eerste dag, op Pinkstermaandag is de markt voor het laatst te bezoeken. Pasar Malam bestaat uit meer dan honderd kramen. “Er is een groot aanbod van unieke artikelen zoals houtsnijwerk en batik stoffen uit Bali, olieverfschilderijen uit Thailand, zijden kleding uit China en lederwaren uit Afrika. Maar ook kan het publiek rondslenteren langs kraampjes met sieraden, exotische vruchten en cadeauartikelen.

Ook zijn er vele food-stands te vinden. “De Indonesische keuken is ruim vertegenwoordigd, met talloze maaltijden en zoetige alsook hartige snacks tot aan tropische drankjes, ijsjes en vruchten.” En omdat het om een Aziatische markt gaat ontbreekt ook mystiek niet. Zo zijn er mediums te vinden, maar kunnen bezoekers ook ontspannen door een traditionele massage te nemen.

Meer informatie over het evenement kun je vinden op deze website.