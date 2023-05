Oud gronddepot provincie bij Roodehaan wordt ‘klimaatbos’ van vijf hectare

De provincie Groningen gaat een bos aanleggen op het oude gronddepot van de provincie bij Roodehaan, aan de rand van de stad.

Dat maakte de provincie dinsdagmiddag bekend. Het bos van circa 5 hectare krijgt wandelpaden en natuurvriendelijke oevers langs het Winschoterdiep. De bedoeling is om begin 2024 de eerste bomen te planten. In het ‘klimaatbos’ komen bomen en struiken die veel CO₂ vasthouden en van oorsprong in Groningen voorkomen.

“Met het klimaatbos bij Roodehaan wordt Groningen weer een stukje groener en klimaatbestendiger”, aldus gedeputeerde Johan Hamster. “Naast het vasthouden van CO₂ en het versterken van de biodiversiteit wordt het ook een fijne plek om te ontspannen. Waar hopelijk vele generaties Groningers na ons van kunnen genieten.”

Het klimaatbos is onderdeel van het programma Bos en Hout van de provincie, waarin het in 10 jaar tijd 750 hectare bos en andere beplanting wil realiseren. De provincie gaat nu verder met de uitwerking van het plan voor het bos, samen met de gemeente Groningen, het Groninger Landschap en de omgeving.