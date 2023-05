Orlando scoort hattrick in Euroborg: “Ooit hoopt hij zo groot te worden als Ronaldo”

Foto: eigen foto / ingezonden

De FC sloot Pinksterzondag een dramatisch verlopen seizoen af. Maar lichtpuntjes zijn er ook. Op Pinkstermaandag kwamen in de Euroborg jonge FC-elftallen in actie waarbij de 12-jarige Orlando een hattrick scoorde. Moeder Saskia is trots.

Hoi Saskia! Een hattrick!

“Ja, ik ben ongelofelijk trots. Ook zonder hattrick was ik dat geweest hoor, haha. Mijn zoon Orlando speelt in het FC-team onder de 13 jaar. Vandaag kregen deze teams de mogelijkheid om in de Euroborg te spelen. Er vonden wedstrijdjes plaats waarbij verschillende teams het tegen elkaar opnamen. Normaal wordt dit niet zo snel toegestaan in de Euroborg, maar omdat het nu einde seizoen is, was dit mogelijk. En dat is natuurlijk geweldig om in zo’n ambiance, voor het publiek, je kunsten te mogen vertonen.”

We hebben het over Orlando. Wie is hij precies?

“Hij is nu 12 jaar oud, en hij is helemaal bezeten van voetbal. Op 6-jarige leeftijd is hij lid geworden van Be Quick. Daar heeft hij drie maanden gespeeld. En toen viel er een brief op de mat. Hij was gescout door FC Groningen. De vraag was of hij de overstap wilde maken naar de voetbalschool van de FC. Dat heeft hij de afgelopen vijf jaar gedaan, en onlangs is hij overgestapt van het elftal onder de 12 naar het elftal onder de 13.”

En dan wordt er op Pinkstermaandag een hattrick gescoord …

“Haha, ja. Dat gebeurde in de eerste helft, in 45 minuten tijd. Ja, geweldig. En het tekent ook de passie. Sinds hij lid is geworden bij Be Quick is hij bezig met voetbal. Het houdt hem de hele dag bezig. En dit kan bereiken op zo’n dag, in het stadion, dat is een geweldig mooie impuls.”

Als we het hebben over toekomstdromen … waar hoopt Orlando terecht te komen?

“Cristiano Ronaldo is zijn grote voorbeeld. Hij hoopt net zo groot als hem te worden. De posters van Ronaldo hangen ook op zijn kamer. En op een dag zei hij. Mam. Als ik de letters van Ronaldo ga husselen, dan komt mijn naam tevoorschijn. Dus ja. Ook op dat vlak is er een link.”

De FC kende een slecht seizoen. Dat hoeven we nu niet allemaal te herhalen. Maar bieden zulke jonge spelers ook hoop voor de toekomst?

“Het is altijd belangrijk om hoop te houden. En als je ziet wat er qua talent in de jonge elftallen rond loopt, dan is het misschien goed om daar aan vast te houden. Dat er in de eigen club echt wel talent naar boven komt drijven. En de vraag is dan natuurlijk hoe dat allemaal uit gaat pakken, maar ik denk dat het wel goed gaat komen.”