Oekraïners lopen Urban Walk Groningen: “Ze zijn zo blij met hun speldje”

Foto: Willemijn Kemp

In Groningen vond zondag de Urban Walk plaats. Onder de deelnemers ook een groep Oekraïners die met een grote glimlach over de finish kwamen.

“We zijn met een groep van 33 deelnemers aan de start verschenen”, vertelt Willemijn Kemp van De Sociale Brigade uit Haren. “Onder hen zeven Nederlanders die voor de begeleiding hebben gezorgd. Men liep een afstand van twaalf kilometer, en dat is super goed gegaan. Men heeft zich de ogen uitgekeken. Het was een hele mooie manier om de stad beter te leren kennen. Om gebouwen binnen te lopen, waar je normaal niet zo snel naar binnen zou stappen.”

Win-winsituatie

Maar dat was niet het enige effect dat teweeg werd gebracht: “We hebben deze vraag breed uitgezet. Daardoor deden er ook Oekraïners mee die bijvoorbeeld in Onnen verblijven, of die zijn ondergebracht bij gezinnen in Stad. Mensen leerden tijdens de wandeling elkaar kennen, en er ontstonden mooie gesprekken. Dus je kunt spreken van een win-win situatie. De stad leren kennen, maar ook elkaar.”

Tekst gaat verder onder de foto:

De groep liep een afstand van 12 kilometer. Foto: Willemijn Kemp

“Voor ieder wat wils”

De Urban Walk Groningen is een unieke stadswandeling langs en door bekende gebouwen en onontdekte plekken, waarbij onderweg op verschillende plekken muziek werd gemaakt. Er kon gekozen worden uit een wandeling van 12 of 20 kilometer. “Welke plek de meeste indruk heeft gemaakt”, herhaalt Kemp de vraag. “Dat was misschien toch wel de Hanzehogeschool. Het gebouw, de muziek die er te horen was, maar ook een blik werpen in de praktijklokalen Verpleegkunde. Dat vond men heel erg leuk. Maar anderen waren weer onder de indruk van de bierbrouwerij, en weer anderen vonden het heel leuk om in een dovenclubhuis te kijken. Eigenlijk was er voor een ieder wel wat wils. En wat ook veel indruk maakte, dat zijn de hofjes in de binnenstad. Ik weet zeker dat dit voor verschillende Oekraïners aanleiding is om nog eens naar deze plekken terug te keren, en er in alle rust rond te kijken.”

“Speldje zal met trots gedragen worden”

Alle deelnemers wisten de finish ook te halen. “Ja, en dan is men heel trots. Blij dat men het gehaald heeft, maar ook dankbaar aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. Deelnemers die het haalden kregen een speldje. En dat zal met grote trots gedragen worden. Eén van de deelnemers had speciaal nieuwe schoenen voor deze tocht gekocht. En daardoor toch wat blaren gekregen. Ze zei, dan heb ik het speldje nu ook echt verdiend.”

Sponsoren

Vorige week deed Kemp een oproep om sponsoren te vinden. Dit omdat de deelname per persoon 22 euro kost, en dit niet door iedereen betaald kon worden. “Dit is op een geweldige manier opgelost. Verschillende sponsoren hebben zich gemeld. Maar ook de organisatie van de Urban Walk heeft geholpen, en de gemeente Groningen heeft een bijdrage gedaan. Echt super.”

“Fietstocht als vervolg”

De deelnemers waren zondag te herkennen aan een speciaal shirt dat voor de gelegenheid gemaakt was. “Met het shirt werd aandacht gevraagd voor de verschrikkelijke oorlog die nog altijd woedt. En dat leidde tot mooie reacties onderweg. Mensen die ons bijvoorbeeld herkenden, maar ook mensen die in het Engels een gesprekje aanknoopten. Heel mooi.” Wellicht krijgt het initiatief ook een vervolg. “Omdat het zo leuk en gezellig was, is er afgesproken om binnen afzienbare tijd eens een fietstocht met elkaar te maken. Om Groningen heen. Dus je kunt echt zeggen dat deze dag iets gebracht heeft.”