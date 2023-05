Maan spelbreker bij waarnemen supernova: “Maar er zijn genoeg andere mooie dingen te zien”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De ontploffing van ster ‘2023ixf’ was zaterdagavond, ondanks de heldere omstandigheden, niet te zien. Dat vertelt sterrenkundige Jeffry Bout.

“De omstandigheden waren zaterdagavond ideaal”, reflecteert Bout. “Maar helaas was de maan ook aanwezig. En feit is dat de maan de supernova te veel stoorde.” Een supernova is het op spectaculaire wijze ontploffen van een ster. De ster die tot ontploffing kwam staat op 27 miljoen lichtjaar afstand. Bout: “Dat betekent ook dat deze ontploffing 27 miljoen jaar geleden plaatsvond, maar nu pas voor ons zichtbaar is.”

Geïnteresseerden

De supernova was niet met het blote oog te zien. Om die te kunnen zien moest gebruik worden gemaakt van een telescoop. “Wat ik wel vaker doe, is dat ik dan naar een donkere plek rijd, er op sociale media melding van maak, en dat geïnteresseerden dan welkom zijn op die locatie. Gisteravond kwamen er vijf mensen langs. En dat is dan super gezellig. In een klein gezelschap kun je dan een verhaal vertellen en mooie dingen laten zien.”

Explosie is meerdere weken te zien

Want ondanks dat de supernova niet zichtbaar was, was er wel genoeg te zien. “De maan was heel mooi om te zien, maar ook de planeet Venus. En dat deze supernova uiteindelijk niet te zien was, dat kan gebeuren.” Wellicht zijn er de komende dagen nog wel kansen. De explosie is namelijk meerdere weken lang te zien, waarbij na verloop van tijd de explosie qua zicht af gaat nemen.

Zonnevlekken

En de sterrenkundige heeft nog een leuke tip. “Op dit moment zijn er grote zonnevlekken op de zon te zien. Zonnevlekken zijn vlekken die iets minder heet zijn en daardoor zwart afsteken. Je kunt ze veilig zelf bekijken met een verrekijker, als je het zonsbeeld projecteert op een witte achtergrond. Daarbij is het dan belangrijk dat je een schaduw op deze achtergrond maakt. Als het goed is, kun je de zonnevlekken dan zien. Wel een waarschuwing, kijk nooit met je ogen naar de zon!”