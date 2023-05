KultuurLoket organiseert gratis workshops voor culturele verenigingen in Groningen

Foto via Kultuurloket

Culturele verenigingen in Groningen die beter willen worden in het binnenhalen van geld en leden, kunnen vanaf eind mei meedoen aan een drietal gratis cursussen van het KultuurLoket.

Tijdens de workshops, die tot en met het einde van dit jaar worden aangeboden op verschillende plekken in de provincie, kunnen betrokken leden van clubs nieuwe kennis en vaardigheden op doen over zaken waar hun gezelschap

tegen aan loopt. De workshops worden per stuk tien keer georganiseerd.

De eerste workshop start op 25 mei bij VRIJDAG aan de Walstraat en gaat over fondsenwerving. Twee weken later, op 6 juni, volgt op dezelfde plek een workshop over ledenwerving. Op 4 juli wordt bij VRIJDAG een derde workshop georganiseerd, dit keer rond de marketing van een vereniging of evenement.

Wie mee wil doen aan één van de workshops, kan zich via deze website aanmelden.